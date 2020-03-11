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Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци находится под угрозой срыва

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци находится под угрозой срыва
13:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Семья жениха должна прилететь в Британию из Италии, которая сейчас находится на карантине.

Последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II идет под венец уже 29 мая в Королевской часовни Сент-Джеймсского дворца. Однако свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци может оказаться под угрозой из-за эпидемии коронавируса. 

Как сообщает издание Daily Telegraph, ссылаясь на королевских инсайдеров, свадебная церемония Беатрис может не состояться в мае в этом году. Причиной для переноса торжества становится коронавирус, который разгорелся в Италии. Именно из этой страны в Великобританию должна прилететь семья жениха бизнесмена Эдоардо Мапелло Моцци.

Итальянское правительство приняло решение закрыть государство на карантин и ограничить передвижение по стране. Так, несмотря на то, что сам Эдоардо вырос и родился в Англии, у него двойное гражданство, ведь его родня проживает в городе Бергамо, что к северу от Милана. Сейчас авиакомпании экстренно отменяют рейсы из Италии, чтобы уберечь граждан стран Европы от заражения коронавирусом. 

 
 
 
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You will never be alone my love, my heart is your home. Hand in hand, today, tomorrow and forever. Photo Credit @misanharriman

Публикация от Edo Mapelli Mozzi (@edomapellimozzi)  

Стоит отметить, что по общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Так, власти предупреждают, что вынужденный карантин может длиться месяцами, ведь смертность только растет изо дня в день – зафиксировали 631 летальный случай.

Коронавирус добавил проблем. Несмотря на то, что нет никаких предположений, останется ли Италия в изоляции до конца мая, очевидно, что ситуация может внести коррективы в списки гостей свадьбы, – отмечают инсайдеры. 

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Напомним, что принцесса Беатрис получила предложение от миллиардера Эдоардо Мапелло Моцци в сентябре 2019 годуа в Италии. Известно, что свадьба последней незамужней внучки королевы Елизаветы II будет финансироваться из собственного бюджета брачующихся.

Как ранее отмечали инсайдеры, зрители не смогут увидеть свадебную церемонию в телеэфире, праздник будет вполне частным Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой для прессы, – СМИ , без доступа общественности и прессы. Также брачующиеся отказалась от свадебных подарков Принцесса Беатрис отказалась от свадебных подарков: что молодожены попросили взамен и попросили гостей праздника помочь работе двух благотворительных фондов Big Change и Cricket Brings Hope, которые основала внучка королевы Елизаветы II.

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Знаменитости, Королевская семья, Принцесса Беатрис, Свадьба принцессы Беатрис.
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