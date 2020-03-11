Леди Гага поделилась новыми снимками с возлюбленным

Новости шоу бизнеса:33-летняя певица закрутила роман с перспективным предпринимателем Майклом Полански.

Леди Гага снова обрела свое женское счастье после неудачных отношений с Кристиано Карино.

В прошлом месяце Леди Гага официально подтвердила отношения с Майклом Полански. С тех пор молодые люди неразлучны: все свободное время певица проводит в объятиях нового кавалера, о чем с радостью сообщает поклонникам в соцсетях.

В Инстаграм Леди Гага разместила очередное селфи с возлюбленным, сообщив, что у них "глупая любовь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’ve got a STUPID love Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 5 Мар 2020 в 9:08 PST

Подпись к милому фото на самом деле отсылка к новому синглу артистки. Клип на песню Stupid Love Гага презентовала на прошлой неделе, а на днях сообщила о своем новом туре Chromatica Ball.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Take yo mama out all night Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 7 Мар 2020 в 12:01 PST

Инсайдеры утверждают, что пара вместе уже несколько месяцев, а познакомилась певица с выпускником Гарварда на вечеринке у общих друзей.

Напомним, Леди Гага уже дважды разрывала помолвку. В 2016 году, после 5 лет отношений, певица поставила точку в романе с актером Тейлором Кинни. Спустя несколько месяцев после разрыва эпатажная артистка закрутила роман со своим менеджером Кристиано Карино. Пара обручилась, однако свадебные колокола для них не прозвучали. По слухам, инициатором расставания стала Гага.