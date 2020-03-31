Звезда сериалов "Все мои дети" и "Санта-Барбара" умер от сердечного приступа

Новости шоу бизнеса:В США скончался известный актер Джон Каллахан. Причиной внезапной смерти стал инсульт.

Американский актер, звезда сериала "Все мои дети", Джон Каллахан скончался в возрасте 66 лет. Как сообщает Variety, актер умер в своем доме в Калифорнии после инсульта.

А печальные новости сообщила его бывшая супруга Ева ЛаРю. Напомним, Каллахан, как и его бывшая жена, был звездой сериала "Санта-Барбара", в котором исполнил запоминающуюся роль Эдмунда Грея.

"Твоя большая, общительная личность навсегда оставит дыру в наших сердцах. Мы опустошены", - написала в Instagram бывшая жена Каллахана Ева Ларю.

Фото www.instagram.com/barbrafan1963

Каллахан снялся в более чем 350 эпизодах сериала "Все мои дети", он также известен по роли доктора Бейкера в сериале "Дни нашей жизни". Актер также появился в шоу "Санта Барбара", "Главный госпиталь", "Фэлкон Крест" и "Следи за мной".

Напомним, в возрасте 69 лет американский актер Марк Блум умер от коронавирусной инфекции. Он известен по ролям в фильмах "Крокодил Данди", "Свидание вслепую", "Только между друзьями", "Я не знаю, как она это делает", "Похищение монет", сериалах "Моцарт в джунглях", "Закон и порядок", "Клан Сопрано", "Фрэйзер", "Ты" и других.