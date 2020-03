Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса

В Нью-Йорке в возрасте 69 лет скончался американский актер Марк Блум. Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на сообщение нью-йоркского театра Playwrights Horizons.

"Марк Блум, наш дорогой давний друг и непревзойденный артист скончался на этой неделе. Спасибо, Марк, за все, что вы дали нашему театру, а также театрам и зрителям по всему миру. Мы будем скучать", - говорится в сообщении.

Причиной смерти Блума стали осложнения, вызванные коронавирусом.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb

— Playwrights Horizons (@phnyc) March 26, 2020