Известный писатель заболел коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Российский писатель и сценарист Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией.

Знаменитости одна за другой признаются в инфицирования коронавиросом. Так, к числу тех, у кого диагностировали смертельный вирус, присоединился сценарист Борис Акунин (Григорий Чхартишвили - настоящее имя). О болезни он сообщил на страницах социальных сетей сегодня, 26 марта.

На личной странице в фейсбуке российский писатель и литературный критик опубликовал откровенное сообщение, в котором объявил о диагнозе коронавирус.

Писатель отметил, что вскоре расскажет подробнее о состоянии своего здоровья и симптомах Covid-19. Однако он поспешил успокоить поклонников, его опасения относительно смертельного вируса были значительно страшнее, чем оказались в реальности. Поэтому автор призывал беречь себя и не поддаваться панике.

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Немного окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (Спойлер: страх перед коронавирусом намного страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать не стоит)", - написал Борис Акунин.

Известно, что 63-летний Борис Акунин откровенно выступает против режима российской власти и не поддерживает политику президента Владимира Путина. Именно поэтому он переехал жить во Францию. В интервью несколько лет назад он заявил, что аннексия Крыма - нарушение международного права.

Однако его творчество с 2016 года запрещено в Украине, ведь он является автором двух томов "Истории Российского государства", в которой активно использовал термин "Малороссия". Борис Акунин весьма неоднозначно отнесся к запрету на ввоз в Украину его книг: "Запрет книг, любых книг - мракобесие, но Украина - не моя страна, и, когда тамошние госорганы ведут себя по-идиотски, это проблема украинцев".

Напомним, от коронавируса скончался американский драматург Терренс МакНэлли. Об этом сообщает ВВС.

Также исполнитель Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Артист не смог вызвать врача, поэтому принял решение поехать в больницу самостоятельно.