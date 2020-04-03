Скачать
Пятница, 03.04.2020
Пожинаем плоды "издевательства": Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Пожинаем плоды "издевательства": Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Украинских врачей отправили на подмогу Италии
Украинских врачей отправили на подмогу Италии
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Голливудский карантин: звезда "Трансформеров" играет с дочерью в салон красоты (Видео)
Марк Уолберг показал, как проводит карантин с детьми

Ушел из жизни автор легендарного суперхита "Ain't No Sunshine"

Ушел из жизни автор легендарного суперхита "Ain't No Sunshine"
20:03 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Пик славы Билла Уизерса пришелся на 70-е годы прошлого века.

Американский певец и автор песен Билл Уизерс скончался от осложнений болезни сердца. Музыканту был 81 год. Уизерс умер 30 марта. Родственники певца сообщили о его смерти журналистам в пятницу, 3 апреля.

Билл Уизерс родился 4 июля 1938 года в Западной Виргинии. После девяти лет службы на в Военно-морских силах он переехал в Лос-Анджелес, где работал монтажником, параллельно записывая демо своих песен и выступая в ночных клубах.

В 1971 году Уизерс выпустил свой первый сольный альбом, сингл с которого Ain't No Sunshine стал суперхитом.

Всего Уизерс выпустил восемь студийных и один концертный альбом. Наиболее плодотворным и коммерчески успешным периодом для него были 1970-е, когда вышли хиты Use Me, Lonely Day, Lean on Me и другие.

В 1985 году Уизерс выпустил свой последний альбом и ушел из шоу-бизнеса. Наиболее успешными синглами 80-х стали Oh Yeah! и Just the Two of Us, которую Уизерс записал для альбома известного джазового саксофониста Гровера Вашингтона-младшего.

На счету Билла Уизерса – девять премий "Грэмми". В 2015 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.

Кавер-версии песен Уизерса исполняли Майкл Джексон, Уилл Смит, Джон Ледженд, Эд Ширан и другие известные музыканты. Хип-хоп исполнители активно используют семплы из его песен в своих композициях.

Легенда джаза Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса

Напомним, американский музыкант Адам Шлезингер, основатель групп Fountains Of Wayne и Ivy, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На момент смерти ему было 52 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Билл Уизерс, Ain't No Sunshine.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Ранние признаки заражения коронавирусом
03 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля
05 Фомин день: приметы и обряды 3 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кому, как и куда можно ездить: уточнение Кабмина
Кому, как и куда можно ездить: уточнение Кабмина
&quot;Слуга народа&quot; переболел коронавирусом
"Слуга народа" переболел коронавирусом
Украинские военные остались без основных отпусков
Украинские военные остались без основных отпусков
Обойдемся кефирчиком: напитки, которые вредно употреблять на ночь
Обойдемся кефирчиком: напитки, которые вредно употреблять на ночь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь