Ушел из жизни автор легендарного суперхита "Ain't No Sunshine"

Американский певец и автор песен Билл Уизерс скончался от осложнений болезни сердца. Музыканту был 81 год. Уизерс умер 30 марта. Родственники певца сообщили о его смерти журналистам в пятницу, 3 апреля.

Билл Уизерс родился 4 июля 1938 года в Западной Виргинии. После девяти лет службы на в Военно-морских силах он переехал в Лос-Анджелес, где работал монтажником, параллельно записывая демо своих песен и выступая в ночных клубах.

В 1971 году Уизерс выпустил свой первый сольный альбом, сингл с которого Ain't No Sunshine стал суперхитом.

Всего Уизерс выпустил восемь студийных и один концертный альбом. Наиболее плодотворным и коммерчески успешным периодом для него были 1970-е, когда вышли хиты Use Me, Lonely Day, Lean on Me и другие.

В 1985 году Уизерс выпустил свой последний альбом и ушел из шоу-бизнеса. Наиболее успешными синглами 80-х стали Oh Yeah! и Just the Two of Us, которую Уизерс записал для альбома известного джазового саксофониста Гровера Вашингтона-младшего.

На счету Билла Уизерса – девять премий "Грэмми". В 2015 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.

Кавер-версии песен Уизерса исполняли Майкл Джексон, Уилл Смит, Джон Ледженд, Эд Ширан и другие известные музыканты. Хип-хоп исполнители активно используют семплы из его песен в своих композициях.

