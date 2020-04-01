Легенда джаза Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса

Новости шоу бизнеса:В США скончался известный трубач, звезда мирового джаза Уоллес Рони.

В возрасте 59 лет не стало Уоллеса Рони - выдающегося трубача, который был единственным протеже легенды джаза Майлза Дэвиса. Невеста музыканта сообщила, что причиной смерти Рони стали осложнения коронавируса, пишет CNN.

Рони скончался в медицинском центре университета Святого Иосифа в Патерсоне, штат Нью-Джерси. В США количество случаев Covid-19 превысило 163 тысячи, по состоянию на 31 марта умерло 2860 человек.

Уоллес Рони часто выходил за рамки классического джазового языка, работая в стилях фанк, хип-хоп, поп, бразильской и афро-карибской музыки.

Он выпустил более 20 альбомов, в 1994 году получил грэмми за альбом "Tribute To Miles" и был номинирован еще раз в 1997 году.

Публицист музыканта сообщил, что семья Рони проведет поминальную службу после того, как закончится пандемия.