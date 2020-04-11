В Чернобыльской зоне уже неделю тушат пожар: Что с радиационным фоном (Видео, Фото)

Новости Украины:В связи с большим количеством пожаров в Чернобыльской зоне, сотрудники ГСЧС уже более недели пытаются совладать со стихийным бедствием.

В зоне отчуждения и безусловного отселения все еще продолжают тушить лесные пожары.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействованы 312 человек и 83 единицы техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов - 240 т воды (самолеты АН - 32 совершили 8 сбросов - 64 т воды и вертолеты МИ - 8 осуществили 88 сбросов - 176 т воды).

Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час. При допустимом фоне 0,05 мР/час).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/час., на КДП Дитятки 0,01 мР/час. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/час.).

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.