Посол рассказал о спасении украинских граждан в Турции

Новости Украины:Посол Украины в Турции Андрей Сибига рассказал о спасении украинцев в Турции во время пандемии.

Украинские дипломаты, которые работают в консульствах и посольствах за рубежом в связи с непростыми ситуациями, в которых оказались граждане Украины из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, все чаще сталкиваются с необходимостью решения вопросов, связанных со спасением жизни людей.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Один из примеров - решали вопрос наших моряков, которые на паруснике шли из Хорватии в Одессу. Страны по маршруту отказали их принять и заправить. Турецкая сторона такую возможность предоставила. На борту находились 9 граждан Украины и все они рисковали оказаться в море без топлива для дальнейшего движения. Дозаправка была осуществлена в Чанаккале", - рассказал Посол.

Отдельный вопрос - трудности, которые возникли у граждан, находящихся на лечении за границей, и тех, кто уже вернулся после лечения домой и продолжает принимать препараты зарубежного производства.

"В конце марта возникла насущная необходимость передать образцы крови для анализа на совместимость для дальнейшей пересадки костного мозга гражданке Украины из Ривного, которая онкобольная и в тяжелом состоянии находится в Стамбуле. Передать удалось последним рейсом самолета, летевшего с Украины для дальнейшего возвращения граждан из Турции. Генконсул Украины в Стамбуле организовал доставку лекарств, необходимых нашим гражданам, которые продолжают курс лечения, принимая препараты, которые производятся в Турции", - рассказал Сибига.

"Кое в чем это уникальной опыт. Приходится выполнять нетипичные задачи, когда действительно от помощи консулов зависит жизнь наших граждан. Говорю как есть, без пафоса. Консулы сейчас решают такие вопросы, которые далеко выходят за их служебные обязанности, фактически спасая жизни людей", - добавил Посол Украины в Турции.

Он поблагодарил компании Ukrferry, SkyUP и "Турецким авиалиниям" за профессионализм, содействие и готовность помогать гражданам Украины.

Напоминаем, вчера в Украину отправился паром, на борту которого на Родину вернулось 40 граждан Украины.

По состоянию на вечер 12 апреля в мире 1 812 745 случаев заражения коронавирусом. Из них 112 248 пациентов умерли, 415 254— выздоровели.