Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский пообщался с наследным принцем Абу-Даби: детали разговора
Зеленский пообщался с наследным принцем Абу-Даби: детали разговора
Борьба с коронавирусом: Всемирный банк выделил $135 миллионов Украине
Всемирный банк выделил $135 миллионов Украине
Легендарный наставник Ливерпуля болен коронавирусом: Клопп шокирован
Легендарный наставник Ливерпуля болен коронавирусом: Клопп шокирован
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента

Британия пока не готова к ослаблению карантинных мер

Британия пока не готова к ослаблению карантинных мер
21:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Рааб заявил, что в Великобритании пока не планируют ослабления ограничений в связи с COVID-19.

Британские власти на этой неделе не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, сообщил в понедельник глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"На данном этапе мы не собираемся вводить какие-либо изменения в действующие меры, и мы не будем (их вводить - ред.), пока мы действительно не будем уверены, что такие изменения могут быть проведены безопасно", - заявил Рааб на брифинге по COVID-19.

Глава британского МИД подчеркнул, что "преобладающее большинство" британцев придерживаются карантинных мер.

Джонсон сдал еще один тест на коронавирус

"Пожалуйста, продолжайте придерживаться (мер - ред.), мы проделали слишком большой путь, потеряли слишком много любимых (людей - ред.) и пожертвовали слишком многим, для того чтобы ослаблять (меры - ред.) сейчас", - сказал он.

Рааб отметил, что, исходя из последней статистики, Великобритания "начинает побеждать в этой борьбе (с коронавирусом - ред.)", однако страна "еще не достигла пика".

"Таким образом, нам нужно еще много сделать, но мы на правильном пути", - заявил глава МИД.

Глава ВОЗ: Путь вниз гораздо медленнее пути вверх

В Великобритании за сутки скончались 717 пациентов с коронавирусом COVID-19, таким образом, общее количество летальных исходов с момента появления вируса в Великобритании достигло 11329.

Всего за это время было проверено 290720 человек, у 88621 из них было выявлено заражение, отмечают в британском минздраве.

Ранее сообщалось, что на этой неделе ослабляют ограничительные меры в Испании, что даст возможность большему числу людей вернуться на работу.

COVID-19 во Франции: число жертв падает

Иранские власти начали с субботы 11 апреля возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции.

Кроме того, начать поэтапное смягчение ограничений в ближайшее время планируют Чехия, Австрия, США и ФРГ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Британия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Доминик Рааб, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
02 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
03 Самая полезная рыба для организма человека
04 Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
05 Короткие заговоры, чтобы 13 число было удачным днем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Укроборонпроме рассказали о сэкономленных миллионах
В Укроборонпроме рассказали о сэкономленных миллионах
На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19
На Донбассе - новый случай COVID-19
Глава ВОЗ: Путь вниз гораздо медленнее пути вверх
Глава ВОЗ: Путь вниз гораздо медленнее пути вверх
Первый случай: астрономы сфотографировали столкновение двух галактик
Первый случай: астрономы сфотографировали столкновение двух галактик
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь