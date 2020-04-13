В Италии - свыше 20 тысяч жертв COVID-19

Новости мира:За сутки в Италии от коронавирусного заболевания погибло 566 человек.

Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии превысило двадцать тысяч и составляет 20 465 человек.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"В результате заражения коронавирусом в Италии умерли 20 465 человек, прирост летальных случаев по сравнению с предыдущим днем составляет 566", - говорится в сообщении.

Согласно данным Worldometer, в Италии сейчас подтвердили 159516 случаев коронавируса. 35435 человек выздоровели после коронавирусной болезни.

Как сообщалось, в утро 13 апреля в мире 1 млн 853 тысяч 183 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 114 248 пациентов умерли, и 423 625 - выздоровели.