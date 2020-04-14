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Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19

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Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
09:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины:По состоянию на утро 14 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3372 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 119, а скончавшихся – 98.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине было 3 тыс. 102 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, количество выздоровевших пациентов (97) превысило количество летальных случаев (93). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 5, количество случаев выздоровления – на 22.

Коронавирусная болезнь обнаружена во всех регионах:

  • Винницкая область - 200 случаев;
  • Волынская область - 80 случаев;
  • Днепропетровская область - 71 случай;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 112 случаев;
  • Закарпатская область - 99 случаев;
  • Запорожская область - 89 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 332 случая;
  • Кировоградская область - 144 случая;
  • м. Киев - 551 случай;
  • Киевская область - 224 случая;
  • Львовская область - 136 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 5 случаев;
  • Одесская область - 69 случаев;
  • Полтавская область - 26 случаев;
  • Ровенская область - 134 случая;
  • Сумская область - 74 случая;
  • Тернопольская область - 280 случаев;
  • Харьковская область - 14 случаев;
  • Херсонская область - 34 случая;
  • Хмельницкая область - 22 случая;
  • Черновицкая область - 546 случаев;
  • Черкасская область - 105 случаев;
  • Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось, в мире количество зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек. Число жертв заболевания превышает 118 тысяч, а тех, кому удалось выздороветь уже почти 450 тысяч.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

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