Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о новом главе Минэкоэнерго: Есть хорошие сильные кандидатуры
Шмыгаль о новом главе Минэкоэнерго: Есть хорошие сильные кандидатуры
Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
Умер легендарный гонщик Формулы-1 Стирлинг Мосс
Умер легендарный гонщик Формулы-1 Стирлинг Мосс
iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода
iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода

Минимум миллион долларов: Зеленский обещает награду за вакцину от Covid-19

Минимум миллион долларов: Зеленский обещает награду за вакцину от Covid-19
15:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Ляшко говорит, что Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в интервью LB.ua.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма к нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения ожидает, что COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически, но Украина и остальные страны будут лучше подготовлены к его вспышкам.

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
03 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
04 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
05 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 12 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения Covid-19 в Украине и мире 12 апреля (Онлайн)
Оживление экономики Европы: Глава МИД Германии предлагает принять семилетнюю программу
Оживление экономики: Глава МИД Германии предложил программу
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь