Минимум миллион долларов: Зеленский обещает награду за вакцину от Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в интервью LB.ua.
"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма к нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал Ляшко.
Заместитель министра здравоохранения ожидает, что COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически, но Украина и остальные страны будут лучше подготовлены к его вспышкам.
По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
Напомним:
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля, а из карантина можно будет выходить с 24 апреля.
Введенные карантинные меры позволяют системе здравоохранения Украины справляться с нагрузками, связанными с количеством больных коронавирусом.
По состоянию на утро 12 апреля в Украине 54 человека с коронавирусной болезнью находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них ни одного ребенка.