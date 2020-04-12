Минимум миллион долларов: Зеленский обещает награду за вакцину от Covid-19

Новости Украины:Ляшко говорит, что Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в интервью LB.ua.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма к нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения ожидает, что COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически, но Украина и остальные страны будут лучше подготовлены к его вспышкам.

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

Напомним: