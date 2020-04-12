Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.

Важно:

В Украине не осталось ни одной области, в которой не зафиксированы случаи COVID-19.

Полиция и Нацгвардия следит за соблюдением карантина в Украине.

Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч.

Кабмин пытается сохранить рабочие места украинцев.

08:19 На Житомирщине подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировали 94 заражений.

07:18 В Донецкой области за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 5 человек – в Мариуполе 4 пациента и 1 – в Белозерске.

Коронавирус в мире

Китайская биофармацевтическая компания CanSino Biologics ищет 500 добровольцев для осуществления второго этапа клинических тестов вакцины против коронавируса.

Президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил о режиме масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за пандемии коронавируса.

Государственным департаментом США, посольством Соединенных Штатов Америки в Украине организован специальный чартерный рейс для граждан США, их детей, мужей или жен и легальных постоянных жителей Соединенных Штатов для возвращения домой из Украины.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: