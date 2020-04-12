Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
89 украинцев выздоровели после COVID-19.
Важно:
В Украине не осталось ни одной области, в которой не зафиксированы случаи COVID-19.
Полиция и Нацгвардия следит за соблюдением карантина в Украине.
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч.
Кабмин пытается сохранить рабочие места украинцев.
08:19 На Житомирщине подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировали 94 заражений.
07:18 В Донецкой области за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 5 человек – в Мариуполе 4 пациента и 1 – в Белозерске.
Китайская биофармацевтическая компания CanSino Biologics ищет 500 добровольцев для осуществления второго этапа клинических тестов вакцины против коронавируса.
Президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил о режиме масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за пандемии коронавируса.
Государственным департаментом США, посольством Соединенных Штатов Америки в Украине организован специальный чартерный рейс для граждан США, их детей, мужей или жен и легальных постоянных жителей Соединенных Штатов для возвращения домой из Украины.
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.