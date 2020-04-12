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Ляшко о Covid-19: Случаи смертей, к сожалению, зарегистрированы уже в 18 областях

Ляшко о Covid-19: Случаи смертей, к сожалению, зарегистрированы уже в 18 областях
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Минздраве сообщили, что коронавирус обнаружили уже во всех областях.

Случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, уже зарегистрированы во всех областях Украины. На сегодня лидером по числу заболевших является Черновицкая область.

Об этом на брифинге 12 апреля рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Случаи подозрения и зарегистрированные случаи уже есть во всех областях Украины. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Тернопольской области - 35 случаев, Черновицкой - 23, Винницкой - 23, г. Киеве - 20, Волынской и Запорожской областях - по 19 случаев. С начала эпидемии лидером по количеству случаев, зарегистрированных в абсолютных числах, является Черновицкая область - 432 случая, г. Киев - 416 случаев, Ивано-Франковск - 291, Тернополь - 243 случая и Винницкая область - 174 случая", - сообщил замминистра.

Ляшко также напомнил, что среди больных преобладают женщины - 54%, а среди всех инфицированных 75% составляют лица в возрасте от 30 до 69 лет.

Заместитель министра также обратил внимание, что случаи смертей на сегодня зарегистрированы уже в 18 областях Украины.

"Случаи смертей, к сожалению, зарегистрированы уже в 18 областях Украины и в возрастной структуре умерших преобладают лица в возрасте 50 лет и старше - 85,5%. Но возрастная группа 60+ составляет 65% среди всех, кто умер, имея заболевание коронавирусной болезни", - рассказал Ляшко.

Наибольшее количество случаев смертей зарегистрировано сегодня в Ивано-Франковской области. Министерство здравоохранения, по словам главного государственного санитарного врача, изучает причины такой статистики и о результатах проверки сообщит в ближайшие дни.

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

Напомним: 

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Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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