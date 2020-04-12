В Украине более полсотни человек с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине уже более 50 человек находятся на аппаратах ИВЛ из-за заболевания.

По состоянию на утро 12 апреля в Украине 54 человека с коронавирусной болезнью находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них ни одного ребенка.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сейчас госпитализированы 1100 человек больных коронавирусной болезнью, это те люди, которые до сих пор находятся в учреждениях здравоохранения. На аппарате ИВЛ находятся 54 человека, из них ни одного ребенка. Количество аппаратов ИВЛ, которые задействованы сегодня для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью, не превышает 10% от аппаратов, которые подготовлены для коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

По информации Минздрава, в Украине готовы для предоставления интенсивной терапии 1944 аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.