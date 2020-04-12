Подозрения на COVID-19: За сутки в Украине госпитализировали 175 человек

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине за минувшие сутки госпитализировали более 175 человек с подозрением на заболевание.

За прошедшие сутки в Украине экстренная медицинская помощь выехала на 214 вызовов с подозрением на коронавирус, из них 175 человек были госпитализированы для оказания медпомощи.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За прошедшие сутки совершено 13 519 выездов бригады экстренной медицинской помощи, в том числе 214 на вызовы с подозрением на коронавирусную болезнь. По результатам 214 выездов бригады экстренной медицинской помощи доставили 175 человек в учреждения здравоохранения для дальнейшей диагностики и определения тактики лечения этих больных", - сказал Ляшко.

Кроме того, за минувшие сутки было проведено 2 813 исследований методом полимеразной цепной реакции. Всего с начала эпидемии исследовано 30 314 исследований.

"Всего с начала эпидемии в Украине заболело 2 777 человек, наибольшее количество зарегистрированных случаев сегодня отмечается в возрастной группе от 40 до 59 лет", - добавил Ляшко.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.