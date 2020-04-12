Чем помогает: Ляшко рассказал, о плюсах карантина в Украине

Новости Украины:В связи с введенными карантинными мерами в Украине медики легче справляются с нагрузками от количества больных коронавирусом.

Введенные карантинные меры позволяют пока системе здравоохранения Украины справляться с нагрузками, связанными с количеством больных коронавирусом.

Об этом заявил в воскресенье на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Ныне введенные нами меры показывают, что такая динамика, в которой мы сейчас идем по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного и бактериального генеза, позволяет системе здравоохранения Украины справляться с нагрузкой", - сказал Ляшко.

Отвечая на вопрос, когда ожидается пик эпидемии в Украине, он заявил, что не хочет никого вводить в заблуждение с чувством безопасности, уровень заболеваемости зависит исключительно от самих украинцев.

"Когда мы ввели карантин, то предполагали, что собственно на этот период ожидался рост и пик заболеваемости коронавирусом. Мы ввели его своевременно, чтобы предупредить рост количества больных, которые могут заболеть одновременно. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы пик эпидемии был как можно меньшим и менее продолжительным по времени с целью уменьшения количества людей, требующих одновременного проведения реанимационных мероприятий. Это нам даст возможность сохранить жизни украинцам и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, пройти эпидемию коронавирусной болезни", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, карантинные меры были введены именно для уменьшения случаев коронавирусной болезни в Украине и уменьшения других гриппозных пневмоний.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.