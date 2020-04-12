Чем помогает: Ляшко рассказал, о плюсах карантина в Украине

Введенные карантинные меры позволяют пока системе здравоохранения Украины справляться с нагрузками, связанными с количеством больных коронавирусом.
Об этом заявил в воскресенье на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Ныне введенные нами меры показывают, что такая динамика, в которой мы сейчас идем по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного и бактериального генеза, позволяет системе здравоохранения Украины справляться с нагрузкой", - сказал Ляшко.
Отвечая на вопрос, когда ожидается пик эпидемии в Украине, он заявил, что не хочет никого вводить в заблуждение с чувством безопасности, уровень заболеваемости зависит исключительно от самих украинцев.
"Когда мы ввели карантин, то предполагали, что собственно на этот период ожидался рост и пик заболеваемости коронавирусом. Мы ввели его своевременно, чтобы предупредить рост количества больных, которые могут заболеть одновременно. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы пик эпидемии был как можно меньшим и менее продолжительным по времени с целью уменьшения количества людей, требующих одновременного проведения реанимационных мероприятий. Это нам даст возможность сохранить жизни украинцам и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, пройти эпидемию коронавирусной болезни", - подчеркнул Ляшко.
По его словам, карантинные меры были введены именно для уменьшения случаев коронавирусной болезни в Украине и уменьшения других гриппозных пневмоний.
Напомним:
По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
89 украинцев выздоровели после COVID-19.