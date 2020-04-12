COVID-19 в ВСУ: Сколько военных заразилось коронавирусом

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в рядах ВСУ также постепенно идет увеличение количества зараженных COVID-19.

В Вооруженных Силах Украины количество больных пневмонией, вызванной коронавирусом увеличилось до 18 человек.

Об этом сообщает пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.

"На 07.00 12 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 18 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 случай летальный", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на изоляции (в том числе самоизоляции) сейчас находится 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 20 человек.

В пресс-службе также отметили, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными).

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.