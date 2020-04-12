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Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия

Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Проводя брифинг главный санврач страны дал прогноз на дату максимальной заболеваемости среди населения и объяснил, когда начнется выход из карантина.

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля, а из карантина можно будет выходить с 24 апреля.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.

"Если мы будем соблюдать карантинные меры, то да, на невысоких (показателях будет - ред.). Ожидается, что он (пик - ред.) будет 17 апреля. Но динамика может быть разная", - сказал чиновник.

Чем помогает: Ляшко рассказал, о плюсах карантина в Украине

При этом Ляшко отметил, что прогнозировать ситуацию трудно, поскольку это новый вид возбудителя, и он может повести себя неожиданно. "Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1 000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1 000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдем", - рассказал замминистра. 

Он также опроверг обвинения, что в Украине мало проводится тестов на COVID-19. По словам Ляшко, в Украине "тестируют всех, кого нужно тестировать". "Но это на национальном уровне мы так видим. Когда выезжают коллеги в регионы, видят, где нарушаются наши алгоритмы. Однако волшебный пендель спасет этот мир и Украину в том числе", - считает заместитель министра здравоохранения Украины.

Он также выразил мнение, что если в Украине будут соблюдать карантинные меры и, главное, люди не будут нарушать карантин на Пасху, то "уже скоро увидим положительную динамику и с 24 апреля мы начнем выходить из карантина".

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Украина, Минздрав, Карантин, Виктор Ляшко.
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