Водная полиция: Как в столице ведут контроль на прибрежных территориях (Фото, Видео)

Новости Украины:В связи с карантинными запретами на Киевщине полицейские усиленно контроллируют водные объекты столицы и призывают граждан к соблюдению ограничительных мер.

Полиция Киева проверяет водные объекты столицы и призывает граждан соблюдать карантинные меры.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Полицейские Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции совместно с сотрудниками отдела полиции в речном порту "Киев" провели профилактический рейд на водных объектах столицы.

Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк". С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане.

В дальнейшем такие профилактические мероприятия будут проводиться на прибрежной территории в других областях.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.