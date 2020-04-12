Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о новом главе Минэкоэнерго: Есть хорошие сильные кандидатуры
Шмыгаль о новом главе Минэкоэнерго: Есть хорошие сильные кандидатуры
Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
Швед отрицает свое возвращения в УПЛ
Швед отрицает свое возвращения в УПЛ
iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода
iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода

Водная полиция: Как в столице ведут контроль на прибрежных территориях (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
Водная полиция: Как в столице ведут контроль на прибрежных территориях (Фото, Видео)
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:В связи с карантинными запретами на Киевщине полицейские усиленно контроллируют водные объекты столицы и призывают граждан к соблюдению ограничительных мер.

Полиция Киева проверяет водные объекты столицы и призывает граждан соблюдать карантинные меры.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ. 

"Полицейские Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции совместно с сотрудниками отдела полиции в речном порту "Киев" провели профилактический рейд на водных объектах столицы.

Пожар в зоне отчуждения: какова ситуация с радиационным фоном в столице

Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк". С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане. 

В дальнейшем такие профилактические мероприятия будут проводиться на прибрежной территории в других областях.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, Украина, Полиция, Карантин, Нацполиция, НПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
03 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
04 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
05 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 12 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения Covid-19 в Украине и мире 12 апреля (Онлайн)
Оживление экономики Европы: Глава МИД Германии предлагает принять семилетнюю программу
Оживление экономики: Глава МИД Германии предложил программу
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь