Коронавирус в Украине: в Одесской области зафиксирован первый летальный случай

Первый летальный случай от коронавирусной болезни Covid-19 зафиксирован в Одесской области, скончалась жительница г.Подольск, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
"К сожалению, в Одесской области зафиксирован первый летальный случай пациента с коронавирусом. Ушла из жизни пациентка 1959 г.р. в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным", - написал Куций на своей странице в Facebook в воскресенье.
Он призвал жителей области не пренебрегать карантинными мерами и не приуменьшать угрозы, а при ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачу.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.
В Одесской области зафиксировано 63 случая заболевания Covid-19, в том числе 12 за минувшие сутки, о случаях выздоровления не сообщалось.
Напомним:
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля, а из карантина можно будет выходить с 24 апреля.
Введенные карантинные меры позволяют системе здравоохранения Украины справляться с нагрузками, связанными с количеством больных коронавирусом.
По состоянию на утро 12 апреля в Украине 54 человека с коронавирусной болезнью находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них ни одного ребенка.
Случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, уже зарегистрированы во всех областях Украины. На сегодня лидером по числу заболевших является Черновицкая область.