СМИ: Монах Киево-Печерской лавры умер от коронавируса

Умер монах Киево-Печерской лавры, где в начале апреля была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.
"Сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий, в миру - Александр Коваленко", - говорится в сообщении.
По информации источника Zaxid.net, архимандрит умер от коронавирусной инфекции. "Умер от коронавируса монах из Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий, который был выдающимся духовным отцом", - сообщил источник.
Также сообщается, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19 и который находился в самоизоляции, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу.
О чем речь:
5 апреля в Киево-Печерской лавре информировали, что братия и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сдали тесты на наличие COVID-19, во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.
По состоянию на 6 апреля в Лавре было подтверждено четыре случая заболевания COVID-19.
В Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.
Напомним:
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля, а из карантина можно будет выходить с 24 апреля.
Введенные карантинные меры позволяют системе здравоохранения Украины справляться с нагрузками, связанными с количеством больных коронавирусом.
По состоянию на утро 12 апреля в Украине 54 человека с коронавирусной болезнью находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них ни одного ребенка.
Случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, уже зарегистрированы во всех областях Украины. На сегодня лидером по числу заболевших является Черновицкая область.