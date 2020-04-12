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СМИ: Монах Киево-Печерской лавры умер от коронавируса

СМИ: Монах Киево-Печерской лавры умер от коронавируса
18:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Киево-Печерская лавра

Новости Украины:Умер монах Киево-Печерской лавры, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Умер монах Киево-Печерской лавры, где в начале апреля была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.

"Сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий, в миру - Александр Коваленко", - говорится в сообщении.

По информации источника Zaxid.net, архимандрит умер от коронавирусной инфекции. "Умер от коронавируса монах из Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий, который был выдающимся духовным отцом", - сообщил источник.

Также сообщается, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19 и который находился в самоизоляции, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу.

О чем речь: 

5 апреля в Киево-Печерской лавре информировали, что братия и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сдали тесты на наличие COVID-19, во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.

По состоянию на 6 апреля в Лавре было подтверждено четыре случая заболевания COVID-19.

В Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.

Напомним: 

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Киево-Печерская лавра, Коронавирус, Covid-19.
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