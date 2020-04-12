Побороли болезнь: В Украине еще 10 человек выздоровели от коронавируса

Новости Украины:В связи с усердной работой медиков в Украине еще 10 человек выздоровели от коронавируса.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 человек, которые выздоровели от коронавирусной болезни и 10 летальных случаев.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За прошедшие сутки у нас выздоровели 10 человек и один ребенок. Также, к сожалению, 10 сообщений о летальных случаях от коронавирусной болезни. И коэффициент летальности на сегодняшний день составляет 3%", - сказал Ляшко.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.