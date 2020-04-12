Covid-19 в Украине: в Черниговской области первый пациент победил коронавирус

В Черниговской области выздоровел первый пациент, который болел коронавирусной инфекцией и лечился в инфекционном отделении.
Об этом сообщается в Facebook на странице Корюковской центральной районной больницы, где лечился 21-летний парень.
"Сегодня получили повторные результаты полимеразной цепной реакции пациента - они отрицательные", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что тест ПЦР прошли медработники, контактировавшие с больным, они отрицательные.
Как сообщалось ранее, две недели назад 21-летний парень вернулся из Польши и обратился в больницу из-за ухудшения самочувствия, его тест на коронавирус оказался положительным. Был установлен круг из 12 контактных лиц, которые находились на самоизоляции.
В общем на Черниговщине зафиксировано 9 случаев COVID-19, в том числе, один летальный. Очагами вспышки инфекционного заболевания определены два села в Борзнянском районе, а также города Носовка и Корюковка.
В Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.
В Закарпатской области подтверждено 82 случая заболевания, в том числе за минувшие сутки 22 новых случая, три человека выздоровели.
Напомним:
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля, а из карантина можно будет выходить с 24 апреля.
Введенные карантинные меры позволяют системе здравоохранения Украины справляться с нагрузками, связанными с количеством больных коронавирусом.
По состоянию на утро 12 апреля в Украине 54 человека с коронавирусной болезнью находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них ни одного ребенка.
Умер монах Киево-Печерской лавры, где в начале апреля была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.
Случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, уже зарегистрированы во всех областях Украины. На сегодня лидером по числу заболевших является Черновицкая область.