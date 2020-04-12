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Толпы возле храмов: В Черновцах празднованию людей не помешал даже карантин (Видео)

Толпы возле храмов: В Черновцах празднованию людей не помешал даже карантин (Видео)
13:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:В Черновцах, несмотря на карантинные меры толпы людей собрались возле храмов в честь празднования.

В Черновцах сегодня во время празднования праздника Вербного воскресенья возле православных храмов образовались толпы людей. 

Несмотря на усиление карантинных ограничений в эти выходные, верующие пришли в церкви, чтобы освятить ивовые ветви.

В частности, подобное скопление людей сегодня можно было заметить вблизи Свято-духовского кафедрального собора на Соборной площади Черновцов.

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Ранее председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что на праздники в Черновицкой области не будут закрывать церкви. При этом чиновник настоял на соблюдении карантинных правил верующими.

Также Осачук заявил, что священнослужители пытаются "перекинуть" ответственность за посещение храмов во время карантина на прихожан.

"Они говорят: "Это не мы, это люди требуют. Мы не можем запретить людям прийти", – сообщил чиновник.

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Как ранее сообщалось, Черновицкая область остается первым в Украине регионом по количеству инфицированных коронавирусной болезнью людей. Так, на утро 12 апреля в области зафиксировано 432 случая болезни. Среди них – 14 летальных случаев, а еще 21 человек выздоровела и была выписана из больниц.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Праздник, Черновцы, Карантин, Нацполиция.
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