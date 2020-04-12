Минздрав: Количество вылеченных от коронавируса превышает количество смертей

Новости Украины:В связи с быстрым реагированием медиков на поступление новых зараженных коронавирусом, в Украине количество выздоровевших превышает количество умерших.

В Украине уже вторые сутки количество зарегистрированных излеченных случаев от коронавирусной болезни превышает количество летальных случаев.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В Украине выздоровели 89 человек, в том числе 7 медработников. Умерло в целом 83 человека. У нас показатель выздоровления уже второй день превышает количество людей, умерших от коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев в следующих областях: Тернопольская - 35, Черновицкая - 23, Винницкая - 23, Киев - 19, Волынская - 19, Запорожская область - 19.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.