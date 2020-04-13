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Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
Коронавирус в Украине 325 новых случаев, 10 умерших в сутки
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Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек

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Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
10:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине за сутки количество инфицированных коронавирусом Covid-19 увеличилось на 325, всего в стране зафиксированы 3102 случаев.

3 тысячи 102 случая заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро 13 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 97, а скончавшихся – 93, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 12 апреля получено 325 сообщений о новых подтвержденных случаях… В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин… 97 человек уже выздоровели, из них 2 детей - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в понедельник утром.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

В Винницкой области - 194 случая (8 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 20 новых случаев заболевания;

Волынская область - 78 случаев (2 выздоровели), из них 7 новых;

Днепропетровская область - 60 случаев (5 выздоровели), из них 2 новых;

Донецкая область - 11 случаев (1 выздоровел), за минувшие сутки новых случаев нет;

Житомирская область - 94 случая, в том числе за минувшие сутки 20 новых случаев заболевания;

Закарпатская область - 92 случая (3 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 10 новых случаев;

Запорожская область - 85 случаев заболевания (10 выздоровели), из них 2 новыхя;

Ивано-Франковская область - 300 случаев (12 выздоровели), из них 9 новых;

г.Киев - 495 случаев, в том числе за минувшие сутки 79 новых случаев;

Киевская область - 216 случаев (9 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 57 новых;

Кировоградская область - 142 случая, из них 24 новых;

Львовская область - 124 случая (6 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 13 новых;

Луганская область - 3 случая заболевания, за минувшие сутки новых случаев нет;

Николаевская область - 5 случаев, из них 3 новых;

Одесская область - 69 случаев, в том числе за минувшие сутки 6 новых;

Полтавская область - 25 случаев, за минувшие сутки новых случаев нет;

Ровенская область - 125 случаев (7 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 6 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления;

Сумская область - 74 случая (2 выздоровели), в том числе за минувшие сутки один новый случай заболевания;

Тернопольская область - 273 случая заболевания (7 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 30 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления;

Харьковская область - 11 случаев заболевания, за минувшие сутки новых случаев нет;

Херсонская область - 31 случай, новых нет;

Хмельницкая область - 22 случая (3 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 3 новых случая заболевания;

Черкасская область - 102 случаев заболевания (1 выздоровел), в том числе 3 новых;

Черновицкая область - 462 случая (21 выздоровел), в том числе за минувшие сутки 30 новых;

Черниговская область - 9 случаев, за минувшие сутки новых случаев нет.

Минздрав показал динамику коронавирусной болезни по областях

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.

В мире по состоянию на понедельник зафиксировано 1 млн 853 тыс. 593 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 270.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

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