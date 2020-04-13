Минздрав показал динамику коронавирусной болезни по областях

Новости Украины:Министерство здравоохранения опубликовало динамику распространения коронаварусной болезни в Украине.

По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение COVID-19 зафиксирован в Черновицкой области и городе Киеве.

Динамику заболевания COVID-19 в Украине по областям, опубликовал Минздрав в воскресенье вечером.

"По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и городе Киеве (416 случаев).

Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте – Ивано-Франковская область (291 случай).

Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше заражения отсутствовали именно в Николаевской области", говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 1 504 пациенты. Всего госпитализировано 1 100 человек, из них 48 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица старше 50 лет (85,5%). Всего 89 человек уже выздоровели.

В мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

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