В Украине замедлился рост заболеваемости Covid-19: статистика Минздрава

Новости Украины:В Украине зафиксировано 261 новый случай инфицирования Covid-19, всего 5710 заболевших, из них 151 летальный.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 261 новый случай инфицирования коронавирусом, общее количество на утро понедельника достигло 5710 случаев заболевания COVID-19, число жертв возросло на 10 и достигло 151, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай",- говорится в сообщении министерства на Фейсбук в воскресенье утром, со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Ранее сообщалось, что на утро воскресенья в Украине было 5449 лабораторно подтвержденных случаеа Covid-19, количество выздоровевших пациентов (347) превысило количество летальных случаев (141). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления – на 12.

В Украине на утро 17 апреля было рекордное количество случаев заболевания Covid-19. – 501 человек. Однако, на 18 апреля было – 444 инфицированных, 19 апреля – 343. По состоянию на утро 16 апреля сообщалось о 397 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311.

Количество выздоровевших в Украине превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться: если по состоянию на утро 10 апреля в стране было 69 умерших и 61 выздоровевший, то на утро 11 апреля – 73 умерших и 79 поправившихся, 12 апреля – 83 умерших и 89 выздоровевших, 13 апреля – 93 умерших и 97 выздоровевших, 14 апреля – 98 умерших и 119 выздоровевших, 15 апреля – 108 умерших и 143 выздоровевших, 16 апреля – 116 умерших и 186 выздоровевших, 17 апреля - 125 умерших и 246 поправившихся, 18 апреля - 133 умерших и 275 выздоровевших, 19 апреля - 141 умерший и 347 поправившихся.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 158 случаев (за сутки+8) (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 118 случаев (+8) (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 226 случаев (+15) (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 196 случаев (+14) (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 134 случая (+3) (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 512 случаев (+32) (27 выздоровели)

м. Киев - 850 случаев (+49) (33 выздоровели)

Киевская обл. - 333 случая (+29) (26 выздоровели)

Кировоградская обл. - 246 случаев (+1) (17 выздоровели)

Львовская обл. - 253 случая (+8) (22 выздоровели)

Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 37 случаев;

Одесская обл. - 137 случаев (+25);

Полтавская обл. - 63 случая (+2) (10 выздоровели)

Ровенская обл. - 312 случаев (+4) (21 выздоровел)

Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 414 случаев (+24) (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 73 случая (+6) (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 49 случаев (+2) (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 165 случаев (+14) (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 906 случаев (+17) (31 выздоровел)

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху. Соответственно из-за этой ситуации может быть продлен карантин.

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины