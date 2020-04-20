Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 апреля

Распространение коронавируса в мире продолжается. Однако смертность в эпицентрах пандемии на выходных несколько снизилась. Страны готовятся к ослаблению карантина, а в одном из регионов Украины прогнозируют вспышку заболеваемости на следующей неделе из-за нарушений во время празднования Пасхи.
На 20 апреля в Украине зафиксировали 261 новый случай коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 5710.
В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.
Важно:
в Украине COVID-19 диагностирован у 5710 человек
число летальных случаев возросло до 151
во время пасхальных выходных наибольшее число нарушений карантина зафиксировано в Донецкой области
стационарное лечение COVID-19 для украинцев - бесплатно
в мире коронавирусом заболело 2,3 млн человек, треть из них - граждане США
США намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса COVID-19.
10:22 Статистика по областям:
На 09:00 20 апреля в Украине зарегистрировали 5710 случаев заражения коронавирусом, 151 пациент умер, выздоровели 359 больных COVID-19. Суточное число заболевших падает третий день подряд.
09:23 Австрия не исключает, что летом начнет пускать к себе туристов из стран, которые смогли взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса
08:35 В Италии число умерших от коронавирусаза сутки снизилось до показателей середины марта.
За прошедшие сутки было зафиксировано 433 смерти от Covid-19 – меньше, чем 482 летальных случав накануне и 575 в пятницу. Это почти столько же, как 12 марта – 431 умерших, самый низкий показатель с 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв эпидемии. После того ежедневное количество погибших снова возросло.
08:04 Запрет на выезд граждан Чехии за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом заявил президент страны Милош Земан, сообщает издание Ceske Noviny.
По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей".
07:52 В Житомирской области за сутки 19 апреля подтверждено 15 новых случаев Covid-19, в том числе у 6-месячного мальчика, в общем заболели 226 жителей области.
07:43 За первый месяц ограничений в передвижении после закрытия границ в связи с эпидемией Covid-19 Посольство Украины в Польше ответило в телефонном и электронном режимах почти на 70 тыс. запросов.
07:30 В Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху. Соответственно из-за этой ситуации может быть продлен карантин.
07:00 Из зарегистрированных в мире 2,4 миллионов случаев заражения коронавирусом вылечились более 625 тысяч человек.
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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях
В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.