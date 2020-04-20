Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Распространение коронавируса в мире продолжается. Однако смертность в эпицентрах пандемии на выходных несколько снизилась. Страны готовятся к ослаблению карантина, а в одном из регионов Украины прогнозируют вспышку заболеваемости на следующей неделе из-за нарушений во время празднования Пасхи.

На 20 апреля в Украине зафиксировали 261 новый случай коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 5710.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

Важно:

в Украине COVID-19 диагностирован у 5710 человек

число летальных случаев возросло до 151

во время пасхальных выходных наибольшее число нарушений карантина зафиксировано в Донецкой области

стационарное лечение COVID-19 для украинцев - бесплатно

в мире коронавирусом заболело 2,3 млн человек, треть из них - граждане США

США намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса COVID-19.

10:22 Статистика по областям:

Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 158 случаев (за сутки+8) (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 118 случаев (+8) (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 226 случаев (+15) (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 196 случаев (+14) (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 134 случая (+3) (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 512 случаев (+32) (27 выздоровели)

м. Киев - 850 случаев (+49) (33 выздоровели)

Киевская обл. - 333 случая (+29) (26 выздоровели)

Кировоградская обл. - 246 случаев (+1) (17 выздоровели)

Львовская обл. - 253 случая (+8) (22 выздоровели)

Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 37 случаев;

Одесская обл. - 137 случаев (+25);

Полтавская обл. - 63 случая (+2) (10 выздоровели)

Ровенская обл. - 312 случаев (+4) (21 выздоровел)

Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 414 случаев (+24) (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 73 случая (+6) (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 49 случаев (+2) (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 165 случаев (+14) (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 906 случаев (+17) (31 выздоровел)

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

На 09:00 20 апреля в Украине зарегистрировали 5710 случаев заражения коронавирусом, 151 пациент умер, выздоровели 359 больных COVID-19. Суточное число заболевших падает третий день подряд.

09:23 Австрия не исключает, что летом начнет пускать к себе туристов из стран, которые смогли взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса

08:35 В Италии число умерших от коронавирусаза сутки снизилось до показателей середины марта.

За прошедшие сутки было зафиксировано 433 смерти от Covid-19 – меньше, чем 482 летальных случав накануне и 575 в пятницу. Это почти столько же, как 12 марта – 431 умерших, самый низкий показатель с 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв эпидемии. После того ежедневное количество погибших снова возросло.

08:04 Запрет на выезд граждан Чехии за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом заявил президент страны Милош Земан, сообщает издание Ceske Noviny.

По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей".

07:52 В Житомирской области за сутки 19 апреля подтверждено 15 новых случаев Covid-19, в том числе у 6-месячного мальчика, в общем заболели 226 жителей области.

07:43 За первый месяц ограничений в передвижении после закрытия границ в связи с эпидемией Covid-19 Посольство Украины в Польше ответило в телефонном и электронном режимах почти на 70 тыс. запросов.

07:30 В Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху. Соответственно из-за этой ситуации может быть продлен карантин.

07:00 Из зарегистрированных в мире 2,4 миллионов случаев заражения коронавирусом вылечились более 625 тысяч человек.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: