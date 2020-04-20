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Украинским медикам в Италии продлили еще на неделю командировку

Украинским медикам в Италии продлили еще на неделю командировку
12:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинские медики, предоставляющие помощь коллегам в Италии, останутся там до 25 апреля.

Украинским медицинским работникам, которых отправили в Италию перенимать опыт борьбы с коронавирусом, еще на неделю продлили командировку.

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Действительно, командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть, до 25 апреля, пребывания наших медицинских работников в Италии. После согласования этого с нашими специалистами, которые там находятся, относительно получения согласия от них, что они готовы остаться, мы продолжили им соответствующую командировку. Поэтому возвращаются они 25 апреля", - сказал Степанов.

Как сообщалось, 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19.

По данным ЦОЗ Минздрава, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.

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Италия, Минздрав, МВД, Медики, Коронавирус, Covid-19.
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