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Пасха на карантине: полиция открыла пять уголовных дел

Пасха на карантине: полиция открыла пять уголовных дел
15:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов за нарушения УПЦ (МП) карантинных ограничений на Пасху.

Национальная полиция Украины открыла 5 уголовных производство и выписала 5 админпротоколов за нарушения карантинных ограничений в день Пасхи, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"19 апреля. Пасха. Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", - написал Шкиряк на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Кроме того, 19 апреля полиция начала уголовные производства за нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской и в Почаевской Свято-Успенской лаврах.

Как сообщалось, за минувшие сутки заболел 261 человек, из них 16 детей и 43 медицинских работника. Были госпитализированы 78 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. 12 пациентов, в том числе 3 ребенка и 4 медицинских работника, выздоровели.

Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.  Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху. Соответственно из-за этой ситуации может быть продлен карантин.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Полиция, Карантин, Коронавирус, Covid-19, УПЦ (МП)Пасха.
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