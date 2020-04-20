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В Италии снизилась смертность от коронавируса

В Италии снизилась смертность от коронавируса
08:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Италии замедляется распространение коронавируса, число заразившихся - почти 180 тыс.

В Италии число умерших от коронавируса за сутки снизилось до показателей середины марта. Об этом свидетельствуют новые данные Управления гражданской защиты Италии.

За прошедшие сутки было зафиксировано 433 смерти от Covid-19 – меньше, чем 482 летальных случав накануне и 575 в пятницу.

Это почти столько же, как 12 марта – 431 умерших, самый низкий показатель с 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв эпидемии. После того ежедневное количество погибших снова возросло.

Общее количество умерших от коронавируса достигло 23 660.

В Европе уже больше миллиона случаев заражения коронавирусом

За сутки обнаружили 3047 новых случаев инфицирования – несколько меньше, чем 3491 накануне. Из них в Ломбардии, эпицентре эпидемии в стране, обнаружили 855 случаев – существенно меньше, чем 1246 вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2635 пациентов – на 98 меньше, чем накануне. Эта цифра продолжает уменьшаться с 3 апреля. Всего в больницах находятся 25 033 больных коронавирусом.

С начала эпидемии выздоровели уже 47 055 пациентов, из них 2128 за последние сутки – несколько меньше, чем 2200 вчера.

С начала эпидемии, коронавирусом в Италии заразились 178 972 человек. Активных случаев заболевания в стране (исключено количество умерших и тех, кто выздоровел) – 108 257.

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Все по теме:

Италия, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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