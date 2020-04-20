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В Европе уже больше миллиона случаев заражения коронавирусом

В Европе уже больше миллиона случаев заражения коронавирусом
04:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Европе уже более 1 млн человек болеют коронавирусом.

В Европе зафиксирована почти половина всех случаев заражения коронавирусом в мире и более 60% смертей, связанных с пандемией Covid-19.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю болезней (ECDC).

"По состоянию на воскресенье, 19 апреля, в странах Европы, включая Россию и Турцию, зарегистрировано свыше 1 миллиона подтвержденных случаев заражения и более 100 тысяч смертей от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего от Covid-19 страдает Испания, где подтверждено 191 726 случаев заражения. Далее по этому показателю идут Италия (175 925), Германия (139 897), Великобритания (114 217) и Франция (111 821).

По количеству жертв коронавирусной инфекции антирейтинг европейских стран возглавляет Италия, где зафиксировано 23 227 летальных случаев. Далее идут Испания (20 043), Франция (19 323), Великобритания (15 464) и Бельгия (5453).

В целом на Европу приходится почти половина количества заражений в мире и более 60% всех летальных случаев.

Напоминаем, по состоянию на утро 19 апреля в Украине выявлено 5449 случаев Covid-19 – на 343 больше, чем днем ранее.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек. 347 пациентов выздоровели.

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Италия, Испания, Турция, Россия, Европа, Коронавирус, COVID-2020.
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