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В России протестуют против карантина, есть задержанные

В России протестуют против карантина, есть задержанные
15:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) более тысячи человек собрались на народный сход против режима самоизоляции, есть задержанные.

В России в центре Владикавказа около пятисот человек вышли на народный сход против режима самоизоляции и других ограничительных мер из-за коронавируса.

Нескольких человек уже задержали. Сообщается, что это были двое организаторов акции. Видео схода публикуют в Twitter.

Участники схода требуют от властей региона, чтобы те "разъяснили ситуацию" и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.

"Битаров, выходи!" - кричат протестующие у дома правительства главе республики Вячеславу Битарову.

 

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Вскоре Битаров вышел к ним:  "Не я придумал эту болезнь. От этой болезни есть одно лечение - сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно - сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали".

Во Владикавказе глава Северной Осетии Битаров вышел к протестующим и обвинил в мерах по самоизоляции федеральный центр. Битаров: "Эту болезнь не я придумал. и лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали" Один из протестующих: "Во многих странах деньги людям дают" 

Один из протестующих на это прокричал: "Во многих странах деньги людям дают".

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Россия, Карантин, Владикавказ, Коронавирус, Covid-19.
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