В России протестуют против карантина, есть задержанные

В России в центре Владикавказа около пятисот человек вышли на народный сход против режима самоизоляции и других ограничительных мер из-за коронавируса.
Нескольких человек уже задержали. Сообщается, что это были двое организаторов акции. Видео схода публикуют в Twitter.
Участники схода требуют от властей региона, чтобы те "разъяснили ситуацию" и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.
"Битаров, выходи!" - кричат протестующие у дома правительства главе республики Вячеславу Битарову.
Начались задержания. #владикавказ pic.twitter.com/eI1GVzIx6m
— Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020
Вскоре Битаров вышел к ним: "Не я придумал эту болезнь. От этой болезни есть одно лечение - сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно - сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали".
Во Владикавказе глава Северной Осетии Битаров вышел к протестующим и обвинил в мерах по самоизоляции федеральный центр. Битаров: "Эту болезнь не я придумал. и лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали" Один из протестующих: "Во многих странах деньги людям дают"
Один из протестующих на это прокричал: "Во многих странах деньги людям дают".