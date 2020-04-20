В России протестуют против карантина, есть задержанные

Во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) более тысячи человек собрались на народный сход против режима самоизоляции, есть задержанные.

В России в центре Владикавказа около пятисот человек вышли на народный сход против режима самоизоляции и других ограничительных мер из-за коронавируса.

Нескольких человек уже задержали. Сообщается, что это были двое организаторов акции. Видео схода публикуют в Twitter.

Участники схода требуют от властей региона, чтобы те "разъяснили ситуацию" и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.

"Битаров, выходи!" - кричат протестующие у дома правительства главе республики Вячеславу Битарову.

Вскоре Битаров вышел к ним: "Не я придумал эту болезнь. От этой болезни есть одно лечение - сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно - сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали".

Во Владикавказе глава Северной Осетии Битаров вышел к протестующим и обвинил в мерах по самоизоляции федеральный центр. Битаров: "Эту болезнь не я придумал. и лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали" Один из протестующих: "Во многих странах деньги людям дают"

Один из протестующих на это прокричал: "Во многих странах деньги людям дают".