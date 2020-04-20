В Черновицкой области в больнице умер мужчина с подозрением на COVID-19

Новости Украины:В Черновицкой области в больнице скончался 72-летний местный житель с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

В Черновицкой области умер заболевший коронавирусом мужчина 1948 года рождения, проверяется наличие COVID-19 у 20-летнего юноши, скончавшегося за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"За последние сутки в медицинских учреждениях Буковины умерли четверо пациентов: двое в областной больнице и по одному в Черновицкой городской больнице №1 и Сторожинецкой ЦРБ. Среди умерших - парень 2000 года рождения. У одного из больных диагностирован коронавирус. Это мужчина 1948 года, который имел также цирроз печени", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что результаты диагностики трех других умерших жителей области пока ожидаются.

"Все больные имели двустороннюю пневмонию. У двух больных была также гипертония", - добавили в ОГА.

Всего за прошедшие сутки, 19 апреля, в Черновицкой области было зафиксировано 17 новых случаев COVID-19. Летальность по области составляет 1,4%.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 20 апреля в Украине зарегистрировано 5710 случаев COVID-19, из них 151 — летальный. 359 пациентов уже выздоровели. За последние сутки обнаружили 261 новый случай коронавируса.

Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине.

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