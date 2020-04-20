В Минздраве рассказали, почему сегодня было выявлено немного заболевших коронавирусом

Новости Украины:Семь областей не подали в Министерство здравоохранения информацию о тестировании людей на коронавирус за прошедшие сутки.

Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За предыдущие сутки осуществлено 1988 исследований методом ПЦР. Такое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР на Пасху, уменьшилось. Но, с другой стороны, за минувшие сутки 7 областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области", - отметил Степанов.

Он добавил, что уже дал соответствующее поручение главному санитарному Виктору Ляшко, который выяснит причины этой ситуации и с чем это связано.

"И после того, как мы получим ответы, будем уже делать выводы", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, за минувшие сутки заболел 261 человек, из них 16 детей и 43 медицинских работника. Были госпитализированы 78 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. 12 пациентов, в том числе 3 ребенка и 4 медицинских работника, выздоровели.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху. Соответственно из-за этой ситуации может быть продлен карантин.