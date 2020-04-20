В Коростене коронавирусом заразился полугодовалый ребенок

Новости Украины:В Коростене Житомирской области коронавирусом заразился полугодовалый ребенок.

В Житомирской области за сутки 19 апреля подтверждено 15 новых случаев Covid-19, в том числе у 6-месячного мальчика, в общем заболели 226 жителей области.

Об этом в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом выросла на 15 человек … По состоянию на сейчас общая численность заражений составляет 226 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 59 человек, в Коростене — 56, и в Бердичеве — 43", — сообщил руководитель ОГА.

Бунечко отметил, что больше всего новых случаев зафиксировано в Житомире — пять, два — в Коростене (у мальчиков 6 месяцев и 7 лет), Бердичеве и Хорошевском районе. Кроме того, по одному случаю коронавируса подтверждено в Малине, Любарскому, Житомирском и Чудновском районах.

По данным Минздрава, на утро 19 апреля в Украине зафиксировали 5449 случаев COVID-19, из них 141 — летальный. 347 человек уже выздоровели. За последние сутки выявлено 342 новых случая.