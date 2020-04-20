Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 19 апреля: коронавирус, пожары на Житомирщине и Пасха
Итоги дня 19 апреля: коронавирус, пожары на Житомирщине и Пасха
Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
Легионер Шахтера попал в сферу интересов Баварии
Легионер Шахтера попал в сферу интересов Баварии
Акулинин день: приметы и обряды на 20 апреля
Акулинин день: приметы и обряды на 20 апреля

В Коростене коронавирусом заразился полугодовалый ребенок

В Коростене коронавирусом заразился полугодовалый ребенок
07:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Коростене Житомирской области коронавирусом заразился полугодовалый ребенок.

В Житомирской области за сутки 19 апреля подтверждено 15 новых случаев Covid-19, в том числе у 6-месячного мальчика, в общем заболели 226 жителей области.

Об этом в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом выросла на 15 человек … По состоянию на сейчас общая численность заражений составляет 226 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 59 человек, в Коростене — 56, и в Бердичеве — 43", — сообщил руководитель ОГА.

Бунечко отметил, что больше всего новых случаев зафиксировано в Житомире — пять, два — в Коростене (у мальчиков 6 месяцев и 7 лет), Бердичеве и Хорошевском районе. Кроме того, по одному случаю коронавируса подтверждено в Малине, Любарскому, Житомирском и Чудновском районах.

"Вирус наступает": в Одесской области от Covid-19 умер врач

По данным Минздрава, на утро 19 апреля в Украине зафиксировали 5449 случаев COVID-19, из них 141 — летальный. 347 человек уже выздоровели. За последние сутки выявлено 342 новых случая. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомирская область, Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
02 Какие симптомы говорят о смертельном исходе при коронавирусе - исследование ученых
03 Главные события недели: коронавирус, госбюджет-2020, пожары в Украине, пылевая буря в Киеве и другое
04 Опубликованы новые завораживающие изображения Юпитера (Фото)
05 Как Вы относитесь к своей жизни - тест с треугольниками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде мужчина открыл стрельбу: более 13 погибших
В Канаде мужчина открыл стрельбу: более 13 погибших
На Пасху боевики шесть раз нарушили &quot;тишину&quot;
На Пасху боевики шесть раз нарушили "тишину"
Мировая пандемия: Большая двадцатка сделала выводы
Мировая пандемия: Большая двадцатка сделала выводы
Рецепт дня: Молочное желе с мандаринами (на агар-агаре)
Рецепт дня: Молочное желе с мандаринами (на агар-агаре)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь