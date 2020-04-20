Флешмобы, песни и аплодисменты: Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах

Новости Украины:Сегодня медработники находятся на передовой борьбы с пандемией, рискуя своим здоровьем, а за частую и жизнями. Люди во всем мире, где бушует пандемия коронавируса, благодарят медиков за спасение жизней.

В Украине Минздрав запустил социальную кампанию для поддержки украинских врачей, задействованных в борьбе с коронавирусом. Украинцев призывают благодарить медиков и выражать им поддержку, используя в соцсетях хэштег #ПідтримуюЛікарів.

В ведомстве подчеркнули, что государство должно защитить прежде всего врачей, чтобы спасти всю страну. Украинские меценаты уже собрали 5 млн грн на лечение медиков, больных COVID-19. Помочь врачам можно также донатами на сайте helpdoctors.com.ua.

Украинцев просят оставаться дома. "Это главное, чем вы можете помочь врачам в борьбе с пандемией", — добавили в Минздраве.

Украинских медиков, прибывших в итальянский Неапол, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, встретили песнями Русланы.

#Стрижусявдома

Поскольку в Украине сейчас не работают парикмахерские, наши граждане решили обыграть эту тему и запустить флешмоб.

Правила челленджа простые:

Нужно подстричься дома;

Сэкономленные на стрижке деньги переводятся врачам;

Далее необходимо выложить фото или видео стрижки с хэштегом #Стрижусявдома,

отметить друзей и передать им челлендж. У тех есть 48 часов, чтобы поучаствовать.

За первые 5 дней челленджа благодаря добровольцам удалось собрать 63 762 гривен.

#ЗахистиМедика

В Киеве запустили флешмоб, в рамках которого любой желающий может помочь врачам. Главная цель челленджа - собрать деньги на предметы индивидуальной защиты для врачей столицы. Для участия необходимо:

Сфотографироваться в защитной перчатке или использовать рамку Штаба;

Сделать пост с хэштегом #ЗахистиМедика;

Пригласить 3 человек к участию.

В Турции в Стамбуле на улице Карагюмрюк жители встречают машину скорой помощи восторженными криками и овациями. С балконов звучит музыка и летят воздушные шары, люди зажигают файеры. Медикам дарят аплодисменты и цветы – люди искренне благодарны врачам и стараются поддержать их, как могут.

Как известно, в Турции в результате инфицирования коронавирусом и лечения выздоровели почти 12 тысяч человек. Количество умерших превысило 2 тысячи, всего зараженных - более 86 тысяч.

Еще в марте жители Италии предложили интересный способ выражать благодарность медикам, которые борются за жизни людей с коронавирусом. Из-за вынужденных карантинных мер и самоизоляции, местные решили договориться про определенное время, в которое нужно выйти на балкон. Далее все начинают стихийно хлопать, благодаря таким образом врачей.

Напомним, что долгое время Италия была эпицентром распространения коронавируса.

Коронавирус в Испании не стал препятствием и для свадьбы. Молодая пара слишком долго к ней готовилась, чтобы отменять долгожданное торжество. Поэтому решили пожениться через окно. Невеста даже бросила традиционный букет, который, правда, никто не поймал.

Подобные жесты общественной поддержки мгновенно стали традицией, их подхватили во Франции и Великобритании, Греции, Израиле, США и Грузии.

В Индии во время комендантского часа люди собираются на балконах и аплодируют врачам

В Великобритании знаменитости начали активно выкладывать свои фото, на которых держат листочки с надписями #ThankToyNHS и #OurNHSPeople.

К флешмобу присоединились Кира Найтли, Элтон Джон, Кейт Уинслет, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Бекхэм, Кит Харингтон, Рози Хантингтон-Уайтли и другие представители Великобритании.

К акции благодарности также присоединились развлекательные парки "Диснейленд" из Парижа, Орландо и Флориды, которые из цветов выложили "Спасибо" на разных языках мира, а также охранники парка, которые написали слова благодарности на больших постерах.

Жители Нью-Йорка тоже поддерживают медиков, они ежедневно выходят на балкон и в знак благодарности во время пересменки врачей аплодируют им, а те машут в ответ.

Стоит отметить, что распространение коронавируса в мире продолжается. Однако смертность в эпицентрах пандемии на выходных несколько снизилась. Страны готовятся к ослаблению карантина, а в одном из регионов Украины прогнозируют вспышку заболеваемости на следующей неделе из-за нарушений во время празднования Пасхи. На 20 апреля в Украине зафиксировали 261 новый случай коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 5710. В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.