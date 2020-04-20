Флешмобы, песни и аплодисменты: Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах

В Украине Минздрав запустил социальную кампанию для поддержки украинских врачей, задействованных в борьбе с коронавирусом. Украинцев призывают благодарить медиков и выражать им поддержку, используя в соцсетях хэштег #ПідтримуюЛікарів.
В ведомстве подчеркнули, что государство должно защитить прежде всего врачей, чтобы спасти всю страну. Украинские меценаты уже собрали 5 млн грн на лечение медиков, больных COVID-19. Помочь врачам можно также донатами на сайте helpdoctors.com.ua.
Украинцев просят оставаться дома. "Это главное, чем вы можете помочь врачам в борьбе с пандемией", — добавили в Минздраве.
Украинских медиков, прибывших в итальянский Неапол, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, встретили песнями Русланы.
#Стрижусявдома
Поскольку в Украине сейчас не работают парикмахерские, наши граждане решили обыграть эту тему и запустить флешмоб.
Правила челленджа простые:
Нужно подстричься дома;
Сэкономленные на стрижке деньги переводятся врачам;
Далее необходимо выложить фото или видео стрижки с хэштегом #Стрижусявдома,
отметить друзей и передать им челлендж. У тех есть 48 часов, чтобы поучаствовать.
За первые 5 дней челленджа благодаря добровольцам удалось собрать 63 762 гривен.
#ЗахистиМедика
В Киеве запустили флешмоб, в рамках которого любой желающий может помочь врачам. Главная цель челленджа - собрать деньги на предметы индивидуальной защиты для врачей столицы. Для участия необходимо:
Сфотографироваться в защитной перчатке или использовать рамку Штаба;
Сделать пост с хэштегом #ЗахистиМедика;
Пригласить 3 человек к участию.
В Турции в Стамбуле на улице Карагюмрюк жители встречают машину скорой помощи восторженными криками и овациями. С балконов звучит музыка и летят воздушные шары, люди зажигают файеры. Медикам дарят аплодисменты и цветы – люди искренне благодарны врачам и стараются поддержать их, как могут.
Как известно, в Турции в результате инфицирования коронавирусом и лечения выздоровели почти 12 тысяч человек. Количество умерших превысило 2 тысячи, всего зараженных - более 86 тысяч.
Еще в марте жители Италии предложили интересный способ выражать благодарность медикам, которые борются за жизни людей с коронавирусом. Из-за вынужденных карантинных мер и самоизоляции, местные решили договориться про определенное время, в которое нужно выйти на балкон. Далее все начинают стихийно хлопать, благодаря таким образом врачей.
Напомним, что долгое время Италия была эпицентром распространения коронавируса.
Коронавирус в Испании не стал препятствием и для свадьбы. Молодая пара слишком долго к ней готовилась, чтобы отменять долгожданное торжество. Поэтому решили пожениться через окно. Невеста даже бросила традиционный букет, который, правда, никто не поймал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подобные жесты общественной поддержки мгновенно стали традицией, их подхватили во Франции и Великобритании, Греции, Израиле, США и Грузии.
В Индии во время комендантского часа люди собираются на балконах и аплодируют врачам
В Великобритании знаменитости начали активно выкладывать свои фото, на которых держат листочки с надписями #ThankToyNHS и #OurNHSPeople.
К флешмобу присоединились Кира Найтли, Элтон Джон, Кейт Уинслет, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Бекхэм, Кит Харингтон, Рози Хантингтон-Уайтли и другие представители Великобритании.
К акции благодарности также присоединились развлекательные парки "Диснейленд" из Парижа, Орландо и Флориды, которые из цветов выложили "Спасибо" на разных языках мира, а также охранники парка, которые написали слова благодарности на больших постерах.
Жители Нью-Йорка тоже поддерживают медиков, они ежедневно выходят на балкон и в знак благодарности во время пересменки врачей аплодируют им, а те машут в ответ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
7:00 pm in New York ♥️ // Каждый день в 7:00 вечера Нью-Йорк раздаётся аплодисментами ♥️ ⠀ Люди выходят на балконы, высовываются из окон. Скорые начинают бибикать, а полицейские ритмично включают сирены. Все для того, чтобы выразить благодарность бойцам на фронте Всемирной войны. Войны с вирусом. ⠀ Да, Нью-Йорк перенял чудесную итальянскую традицию в определенное время хлопать и кричать в честь всех работников в медицинской сфере, которые сейчас, рискуя собственным здоровьем, помогают заразившимся. ⠀ Почему именно 7 вечера? Тут ответ простой: именно в это время происходит смена врачей. То есть одни врачи уходят из больницы на отдых, а другие наоборот проступают к работе. ⠀ Если честно, атмосфера этого момента была просто уникальная. Мне посчастливилось именно в семь быть недалеко от одной из крупных больниц на Манхэттене — недалеко от Центрального парка. И вот эта магия, когда весь город будто бы пронизан лучами благодарности — блин, я аж прослезилась Но самое крутое — это то, как реагируют сами медработники ☺️ На лицах читается искренняя радость, будто бы их вдруг вызвали на красную дорожку Оскара. Врачи и медсестры — все машут руками, улыбаются, делают фото. ⠀ Так вроде бы удивительно просто — сказать спасибо. Даже аплодисментами. Но какой же силой обладают эти пара минут каждый день в 7 вечера
Стоит отметить, что распространение коронавируса в мире продолжается. Однако смертность в эпицентрах пандемии на выходных несколько снизилась. Страны готовятся к ослаблению карантина, а в одном из регионов Украины прогнозируют вспышку заболеваемости на следующей неделе из-за нарушений во время празднования Пасхи. На 20 апреля в Украине зафиксировали 261 новый случай коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 5710. В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.