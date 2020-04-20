В ВСУ зарегистрировали еще четыре случая COVID-19

Новости Украины:Еще у 4 военнослужащих Житомирского военного института подтверждено заболевание COVID-19.

Еще у четверых военнослужащих Житомирского военного института имени С.П.Королева подтверждено инфицирование коронавирусом, сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Как отмечается в сообщении, размещенном в соцсети Фейсбук, военнослужащие с 8 апреля находилисьна на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактированием с больным лицом.

Как сообщалось, курсант Житомирского военного института, контактировал с мамой, у которой было диагностировано заболевание Covid-19. После получения этой информации 8 апреля, военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 молодой человек был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.

Учитывая результат тестирования срок обсервации указанной группе военнослужащих продлен. В ближайшее время ПЦР тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 20 апреля зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом.

"По состоянию на 7:00 20 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 20 апреля в Украине зарегистрировано 5710 случаев COVID-19, из них 151 — летальный. 359 пациентов уже выздоровели. За последние сутки обнаружили 261 новый случай коронавируса.

Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине.

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