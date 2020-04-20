В ВСУ выявили еще три новых случая коронавируса

Новости Украины:В ВСУ зарегистрировано 35 случаев заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 20 апреля зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 20 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 309 человек, количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 38 человек.

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания COVID-19.

"2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - 1 служащий ВС Украины, Житомирский госпиталь - 1 военнослужащий), в Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы", - добавили медики.

Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, однако у пациентки в Житомирском госпитале средней тяжести.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 20 апреля в Украине зарегистрировано 5710 случаев COVID-19, из них 151 — летальный. 359 пациентов уже выздоровели. За последние сутки обнаружили 261 новый случай коронавируса.

Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине.

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