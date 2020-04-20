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Новая Зеландия анонсировала смягчение карантина

Новая Зеландия анонсировала смягчение карантина
13:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Новой Зеландии через неделю начнут поэтапное послабление введенных из-за коронавируса ограничений.

 В Новой Зеландии со следующей недели начнут снимать ограничения общенационального карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 для активизации экономики страны, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"Вместе мы помогли остановить неконтролируемую вспышку COVID-19 в Новой Зеландии", - цитируют новозеландские СМИ слова Ардерн.

"Кабинет (премьер-министра - ред.) хотел убедиться в том, что мы зафиксировали достигнутые нами цели, дали себе некоторую дополнительную уверенность, на что уйдет не более двух рабочих дней, прежде мы возобновим нашу экономику", - добавила премьер.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на правительство, ослабление чрезвычайных мер будет вводиться поэтапно.

Первый этап начнется 27 апреля в 23:59 по местному времени (14:59 мск 28 апреля), его длительность составит две недели. Возобновят работу некоторые предприятия и школы, последует смягчение ограничений на внутренние перемещения. Кроме того, будут разрешены собрания до 10 человек для таких мероприятий, как свадьбы и похороны.

Ряд стран Евросоюза сегодня снимают часть карантинных ограничений

За это время примерно 500 тыс. жителей вернутся к работе в случае, если они смогут соблюдать социальное дистанцирование.

Следующий этап смягчения ограничений начнется приблизительно 11 мая. Тогда вернутся к работе ключевые отрасли, в частности, строительство, промышленное производство и лесное хозяйство. Однако все еще будут закрыты спортзалы и парикмахерские.

Власти Новой Зеландии ввели режим карантина из-за корнавируса COVID-19 в полночь на 26 марта (15:00 мск 25 марта).

По данным минздрава Новой Зеландии, за последние сутки в стране диагностировали всего девять случаев заражения.

Таким образом, всего в Новой Зеландии выявлено 1440 заражений, 12 человек с коронавирусом скончались.

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Австралия, Новая Зеландия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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