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ВОЗ: Грязный воздух повышает летальность COVID-19

ВОЗ: Грязный воздух повышает летальность COVID-19
20:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Специалисты ВОЗ определили, что в странах с загрязненным воздухом повышаются риски осложнения COVID-19.

Высокий уровень загрязнения воздуха может повышать риски летального исхода при заражении коронавирусом или осложнять течение болезни, сообщает BBC со ссылкой на заявление сотрудника Всемирной организации здравоохранения доктора Марии Нейры и ряд исследований.

"Мы сделаем карту с городами с самым высоким уровнем загрязнения на основании информации наших баз данных, чтобы проинформировать власти этих регионов, и они смогут подготовить план реагирования на эпидемию", - заявил она в интервью BBC.

По ее словам, речь идет в первую очередь о странах Латинской Америки, Африки и Азии.

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Согласно проведенному в Университете Гарварда в США исследованию, уровень смертность от коронавируса на 15% выше в тех районах, где уровень загрязнения воздуха даже незначительно рос в последнее время.

Аналогичной позиции придерживается кафедра эпидемиологии Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана в ФРГ. По словам сотрудника университета профессора Аннет Петерс, "тяжесть протекания коронавирусной инфекции может усиливаться из-за наличия в воздухе загрязняющих частиц".

Кроме того, сотрудники университета Сиены в Италии и университета Орхуса в Дании заявили, что между высоким уровнем загрязнения воздуха в северной части Италии и высокой смертностью от Covid-19 в этом регионе может быть связь. В частности, в Ломбардии и в Эмилии-Романьи уровень смертности от коронавируса составил около 12% по сравнению с 4,5% в других частях Италии.

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"Высокий уровень загрязнения в северной Италии должен рассматриваться как дополнительный фактор высокого уровня летальных случаев в этом регионе", - говорится в их исследовании, опубликованном в издании Science Direct.

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ВОЗ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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