В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 смерти

Новости Украины:Еще у 49 киевлян за минувшие сутки, 19 апреля, лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, из них - у двух медиков.

За минувшие сутки еще в 49 киевлян лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19, из них - в 2 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки, к сожалению, 2 летальных случая. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал мэр в Телеграм утром в понедельник.

Среди заболевших за сутки 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет, а также 13-летний подросток.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщалось, днем ранее рост числа инфированных составил 31 человек.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 20 апреля в Украине зарегистрировано 5710 случаев COVID-19, из них 151 — летальный. 359 пациентов уже выздоровели. За последние сутки обнаружили 261 новый случай коронавируса.

Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине.

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