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Пасха-2020: в МВД пообещали наказать священников-нарушителей

Пасха-2020: в МВД пообещали наказать священников-нарушителей
17:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Геращенко рассказал, что священников, нарушавших правила карантина на Пасху, привлекут к ответственности.

Все священнослужители, которые в день празднования Пасхи 19 апреля нарушили карантинные ограничения в храмах, будут привлечены к той или иной форме ответственности, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы. Если никто не заболеет, и это покажет статистика в течение ближайшей недели-полутора - это будет штраф или условный срок. Но никто оставлять это просто так не будет", - подчеркнул он в эфире телеканала "Украина 24".

"В основном, подавляющее большинство церковных служителей, пастырей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы, где в ограниченном пространстве вирус может передаваться", - добавил Геращенко.

Пасха на карантине: полиция открыла пять уголовных дел

В день Пасхи богослужения в храмах посетили 130 тыс. человек. При этом в 2019 году в богослужениях принимали участие 7,5 млн человек.

По данным Нацполиции, в 19 храмах на территории 13 областей были зафиксированы нарушения карантинных ограничений, в частности, чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений – в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

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МВД, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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