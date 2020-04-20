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Украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов

Украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов
07:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:За первый месяц закрытия границ через коронавирус посольство Украины в Польше ответило на 70 тысяч обращений граждан.

За первый месяц ограничений в передвижении после закрытия границ в связи с эпидемией Covid-19 Посольство Украины в Польше ответило в телефонном и электронном режимах почти на 70 тыс. запросов.

Об этом рассказала руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

“С 15 марта по 15 апреля в посольстве обработано более 6 тыс. электронных обращений, по десяти круглосуточным телефонным линиям даны ответы на более чем 60 тыс. звонков на мобильные и свыше 2,5 тыс. - на стационарные телефоны”, - сообщила консул.

По ее словам, до 7 апреля (тогда Киев ввел запрет на пеший переход границы) трудовые мигранты из Украины больше всего интересовались, как выехать из Польши в условиях действующих ограничений. После этой даты украинцы чаще обращаются с такими вопросами: как вернуться в Польшу, как происходит обсервация в Украине, является ли она обязательной, как доехать домой в Украине в условиях ограничения работы общественного транспорта.

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В основном с вопросами в посольство обращаются украинцы, которые находятся в Польше в рамках безвизового режима.

Руководитель консульского отдела Посольства Украины также отметила, что с 15 марта по 15 апреля оформлено 20 документов на вывоз гробов и урн с прахом в Украину. За это время также оформлено 28 свидетельств на возвращение граждан Украины домой в связи с утратой ими документов.

Согласно данным Посольства, в течение этого периода в Украину вернулись почти 170 тыс. трудовых мигрантов.

В последнее время украинско-польскую границу в двух открытых пунктах пропуска “Краковец - Корчевая” и “Ягодин - Дорогуск” ежедневно пересекают несколько сотен человек. И так же каждый день на эти пункты выезжают украинские консулы из Люблина и Кракова.

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Польша, Карантин, Коронавирус, Посольство Украины в польше, Covid-19.
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