Эпидемия в Польше: от коронавируса за сутки умерли 350 человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше за сутки зафиксировали болкк 350 смертей от заболевания.

В Польше количество лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 выросло до 9 082.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

За сутки в Польше обнаружили 340 новых зараженных коронавирусом. Три случая COVID-19 стали летальными. Все умершие были преклонного возраста, у большинства из них были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавируса в Польше умерли 350 человек.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.