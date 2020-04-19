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Эпидемия в Польше: от коронавируса за сутки умерли 350 человек

Эпидемия в Польше: от коронавируса за сутки умерли 350 человек
12:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше за сутки зафиксировали болкк 350 смертей от заболевания.

В Польше количество лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 выросло до 9 082.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

За сутки в Польше обнаружили 340 новых зараженных коронавирусом. Три случая COVID-19 стали летальными. Все умершие были преклонного возраста, у большинства из них были сопутствующие заболевания.

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Всего с начала пандемии коронавируса в Польше умерли 350 человек.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.  

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.

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Польша, Коронавирус, Covid-19.
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