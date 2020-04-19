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Карантин: Трамп анонсировал снятие части ограничений в ряде штатов

Карантин: Трамп анонсировал снятие части ограничений в ряде штатов
09:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В США власти анонсировали смягчение карантинных мер в нескольких штатах.

Президент Дональд Трамп сообщил в субботу о том, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий восстановить работу в понедельник, продолжая при этом придерживаться ранее принятых мер для недопущения роста числа заражений. Глава государства сказал об этом, выступая на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу, передает "Голос Америки".

Трамп добавил, что власти штата Монтана начнет постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля.

"Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик", - заявил Трамп во время брифинга.

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В то же время, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно принимать решение об открытии экономик своих штатов прежде чем не будет осуществлено дополнительное тестирование.

По данным института Джонса Хопкинса, в Техасе к субботе было выявлено более 16 000 случаев заражения коронавирусом (375 человек умерли), в Вермонте – 768 (35 смертей), в Монтане – 416 случаев заражения (35 летальных исходов).

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.  

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.

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США, Америка, Карантин.
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