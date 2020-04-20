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Коронавирус в России: в Москве от Covid-19 умерло уже более 200 человек

Коронавирус в России: в Москве от Covid-19 умерло уже более 200 человек
11:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

На 20 апреля в России выявлены почти 43 тысячи случаев коронавирусной инфекции Covid-19.

За сутки в России умерли 44 человека с коронавирусом, а всего число летальных исходов достигло 405, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19.

"За сутки подтверждено 44 летальных случая с коронавирусом, Москва - 28", - говорится в сообщении оперштаба в понедельник.

За весь период по России умерли 405 человек.

Также четыре человека умерли в Башкирии, трое - в Краснодарском крае, по двое - в Красноярском крае и Калужской области, по одному - в Нижегородской, Ивановской, Архангельской областях, Чувашии, Хабаровском крае.

Свыше 4,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, из них 2 тыс. обнаружены в Москве, 578 - в Московской области.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 268 в 76 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 1 935 (45,3%)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

2026 новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 26 тыс. 350. В Московской области 578 новых диагнозов, в Нижегородской области - 113, в Санкт-Петербурге - 86.

Коронавирус в РФ: за сутки зафиксировали еще более 6 тыс случаев заболевания

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 47 121 случай (+10,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - сообщают в штабе.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 155 человек: Москва - 75", - говорится в сообщении оперштаба.

За весь период по России выписаны после выздоровления 3 446 человек.

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Москва, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в России, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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